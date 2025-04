Quartiersprojekt in Kevelaer freut sich über Förderung

Bei der offiziellen Fördermittelübergabe der Deutschen Fernsehlotterie konnte sich der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. über eine zweckgebundene Förderung in Höhe von 112.500 Euro freuen. Die Zuwendung kommt dem Quartierszentrum Mechel-Haus in Kevelaer zugute. Mit dieser Fördersumme werden zielgerichtet Personalkosten für eine Quartiersmanagerin bis Ende des Jahres 2026 sowie entstehende Sachkosten sichergestellt.

Ziel dieses sozialen Projektes ist es, einen offenen Begegnungsort für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und die Lebensqualität im Quartier nachhaltig verbessert. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 140.000 Euro. Es sollen im Förderzeitraum insgesamt 650 Personen direkt angesprochen und in die Aktivitäten und Angebote einbezogen werden. Als Hauptzielgruppen sind dabei die Bewohner des Quartiers, Besucher und Klienten des Beratungszentrums, Nachbarn, Geschäftsleute, Familien, Zugezogene, Familien, Senioren, junge Menschen und Personen in besonderen Lebenslagen durch den Projektträger definiert.

Offenes Haus für alle

„Wir erleben täglich, wie wichtig ein fester Anlaufpunkt für die Menschen in Kevelaer ist. Viele suchen nach sozialen Kontakten, Hilfestellung oder einfach nach einem Ort, an dem sie sich willkommen fühlen. Mit dem Quartierszentrum Mechel-Haus schaffen wir genau das – ein offenes Haus für alle. Nur dank der Förderung der Deutschen Fernsehlotterie können wir diese wertvolle Hilfsangebot bereitstellen. Mein besonderer Dank gilt allen, die mit ihren persönlichem Einsatz bei der Soziallotterie dazu beitragen, dass wir hier in Kevelaer ein starkes Miteinander aufbauen können“, so Jessica Sieben, Quartiersmanagerin des Mechel-Hauses.

Kevelaer steht vor gesellschaftlichen Herausforderungen: Die Stadt verzeichne einen steigenden Anteil älterer Menschen, zunehmende soziale Isolation und eine wachsende Zahl an Zugezogenen, die sich eine bessere Vernetzung wünschten, heißt es in einer Presseerklärung der Fernsehlotterie.

„Das Quartierszentrum Mechel-Haus setzt genau hier an und bietet eine zentrale Anlaufstelle für Beratung, soziale Begegnung und gemeinschaftliche Aktivitäten. Das Quartierszentrum bietet dafür eine Vielzahl an Angeboten. Neben offenen Begegnungsmöglichkeiten gibt es regelmäßige Veranstaltungen, generationsübergreifende Projekte sowie praktische Unterstützungsangebote wie Beratungen oder Hilfestellung bei Alltagsfragen. Die bereitgestellten Mittel ermöglichen die Ausstattung der Räumlichkeiten, die Durchführung gemeinschaftlicher Veranstaltungen sowie die Bereitstellung von Informationsmaterialien für Bewohnerinnen und Bewohner.“

„Nur dank unserer Mitspielerinnen und Mitspieler und ihres Vertrauens in unsere Soziallotterie können wir hier in Kevelaer helfen. Mit dieser Förderung unterstützen wir ein wichtiges Quartiersprojekt, das Menschen zusammenbringt, soziale Teilhabe ermöglicht und das nachbarschaftliche Miteinander stärkt. Eine wertvolle Initiative für ein lebendiges Quartier. Ich wünsche den Machern jedweden Erfolg“, so Stephan Masch, Repräsentant der Deutschen Fernsehlotterie gGmbH.