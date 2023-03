Qualifikation für Deutsche Meisterschaft gesichert

Die 6er-Einradmannschaft der Junioren des RSV „Falke“ Kervenheim hatte sich bei den Landesmeisterschaften für den Juniormannschaftscup in Worms qualifiziert. Am vergangenen Wochenende war es dann soweit: Die Mannschaft fuhr mit ihren Trainerinnen in den frühen Morgenstunden nach Worms, um sich dort für die Deutschen Meisterschaften der Junioren im Hallenradsport zu qualifizieren.

Kai Schaffers, Verena Nilkens, Julia Kühnast, Sophie Jahnke, Anna Michalik und Tim Schaffers eröffneten die Veranstaltung und gingen um 9 Uhr in ihrer Disziplin an den Start. Mit ihren ausgefahrenen 54,17 Punkten belegten die Falken einen guten 5. Platz. Insgesamt konnten sich dort sechs Mannschaften für die Deutschen Meisterschaften am 6. und 7. Mai dieses Jahres qualifizieren.