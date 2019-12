Es war so etwas wie eine der letzten Gelegenheiten, sich musikalisch auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Dementsprechend gut besucht war die Kneipe des Niederrheinischen Museums, in der es feierliche Weihnachtsklänge der Gruppe „qbrass“ zu hören gab, am vergangenen Samstag. Die fünfköpfige Formation „qbrass“ mit Bernd Gründjens (Trompete & Flügelhorn), Christian Hüpen (Trompete & Flügelhorn), Marcel Valks (Posaune, Tenorhorn und Flügel), Bernd …