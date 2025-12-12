Q-events spendet an Bürgerstiftung

Im Rahmen der erfolgreichen Musical Charity Gala „A Musical Journey“ im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer konnte die Veranstalterfirma „Q-events“ eine Spende in Höhe von 650 Euro an die Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid Einig“ übergeben.

Die Spenden wurden durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Gala gesammelt, bei der die Topstars der deutschen Musicalszene, darunter Anna Thorèn, Christina Maria Brenner, Carl van Wegberg und Gerd Achilles, ein hochkarätiges Programm präsentierten.

Die Bürgerstiftung „Seid Einig“ engagiert sich seit 2008 für Kinder und Jugendliche in Kevelaer, die aufgrund familiärer oder finanzieller Umstände benachteiligt sind. Mit der Spende werden gezielt Projekte unterstützt, die diesen jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe und Chancen eröffnen. „Es ist uns ein Anliegen, lokale Initiativen zu fördern, die wichtige Arbeit im Hintergrund leisten“, betont Dirk van der Koelen, Veranstalter von „Q-events“. „Mit der Spende möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche die Unterstützung bekommen, die sie verdienen.“

Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing, ergänzt: „Die Kombination aus Kultur und sozialem Engagement zeigt, wie Unternehmen und Veranstalter gemeinsam einen positiven Beitrag für unsere Stadt leisten können. Die Unterstützung der Bürgerstiftung ‚Seid Einig‘ ist dabei ein großartiges Beispiel für gelebte Solidarität.“

Die Spendenübergabe erfolgte feierlich an Frank Servas vom Vorstand der Bürgerstiftung „Seid Einig“. Die Musical Charity Gala bot den Gästen nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern setzte auch ein deutliches Zeichen für Solidarität und gesellschaftliches Engagement am Niederrhein.