Publikumspreis verliehen

Auch wenn die Jahresausstellung der Deutschen Aquarellgesellschaft, der German Watercolour Society, Ende vergangenen Jahres nur etwa zwei Wochen im Niederrheinischen Museum in Kevelaer gezeigt werden konnte, so haben sich doch trotzdem zahlreiche Besucher*innen von den über 90 unterschiedlichen Aquarellen von ebenso vielen Künstler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistern lassen.

Erstmals hatte der Verband mit seinen über 300 Mitgliedern den ersten Platz des jährlich ausgeschriebenen Publikumspreises mit 500 Euro dotiert. Für den zweiten und dritten Platz standen wie bisher recht attraktive Sachpreise zur Verfügung.

Ein Großteil der Ausstellungsbesucher*innen beteiligte sich an der Preisträgerauswahl und hat ein Aquarell der Ausstellung auf der Bilderliste angekreuzt.

Nachdem die Mitarbeiter*innen des Museumsteams alle anonym eingereichten Wahlbögen ausgewertet haben, konnten nun die Preisträger*innen benachrichtigt und zur Verleihung eingeladen werden.

Das 76 x 56 cm große Aquarell „Stille“ von Viktoria Prischedko erhielt die meisten Stimmen der Ausstellungsbesucher. Die national und international erfolgreiche Künstlerin aus Trier, die Mitglied im „Berufsverband Bildender Künstler Rheinland-Pfalz“ und Dozentin an der Freien Kunstakademie Gerlingen ist, wurde in den vergangenen Jahren insbesondere durch ihre zahlreichen Workshops bekannt, die von namhaften Einrichtungen in verschiedenen Ländern angeboten werden.

Die Landschaftsmalerei „Syrostan“ im Format 55 x 40 cm von Anna Zmievskaya aus Isselburg belegte den zweiten Platz und der „Abend am Fluss“, 35 x 48 cm, des Münchener Aquarellmalers Manfred Sieber wurde auf Platz drei gewählt.

Die Museumspädagogin Indra Peters und der Kevelaerer Künstler Paul Wans, der die Ausstellung und Jahreshauptversammlung für den Aquarellmaler*innenverband vor Ort

organisiert hatte, konnten jetzt den ersten Preis in Höhe von 500 Euro und den zweiten Preis, einen Premium-Holzkoffer von Lyra mit über 100 Aquarell- und Graphitstiften, sowie die entsprechende Urkunde in Kevelaer persönlich an Viktoria Prischedko und Anna Zmievskaya überrreichen und ihnen herzlich gratulieren. Der dritte Preis, zwei Aquarellkästen für den mobilen Einsatz im Freien, wurde an Manfred Sieber per Post verschickt.