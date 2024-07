Die SSG Kevelaer veranstaltet in Kooperation mit dem Trägerverein des Knoase-Saales am Samstag, 27. Juli 2024, ab 9 Uhr ein Public-Viewing des Olypmiawettkampfs von Anna Janssen im Knoase-Saal in Wetten. Der Eintritt ist frei.

Es wird Kaffee, Brötchen und Getränke geben. Alle Einnahmen werden für das Zeltlager des Sportvereins gespendet.

Man erhofft sich viele Unterstützer und eine gute Zeit. Mehr Informationen unter: https://wetten-kevelaer.de/