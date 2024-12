PSG St. Georg Kevelaer auf Wanderung

Zum Jahresabschluss hatte die Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer ihre Mitglieder zu einem gemütlichen Nachmittag am Sonntag, 8.12., eingeladen. Mit einer Winterwanderung durch die Schravelener Heide begann die Veranstaltung. Um 14 Uhr traf man sich an der Reitsportanlage Sportstall Scholten in Schravelen. Gutgelaunt wanderten die Teilnehmenden los. Einige Damen der Reiterhausfrauengruppe hatten auf halber Strecke einen kleinen Verpflegungsstand aufgebaut. Hier gab es selbstgebackene Plätzchen und wärmende Getränke. Nach kurzer Pause ging es weiter und die Gruppe wanderte zum Ausgangspunkt zurück. Im Stübchen des Reiterhofes wurde der Nikolaus erwartet, der auch alsbald erschien. Mit dem Lied „Nikolaus, komm in unser Haus“ begrüßten ihn die Pferdesportfreunde. Er las aus seinem goldenen Buch vor, was so alles rund um das Vereinsleben im Jahr geschehen war, und bescherte die anwesenden Kinder, die, mit strahlenden Augen, eine gut gefüllte Nikolaustüte entgegennehmen konnten. In geselliger Runde wurde noch lange über die in diesem Jahr durchgeführten Veranstaltungen der Pferdesportgemeinschaft und über das kommende Jahr gesprochen. Im nächsten Jahr feiert die PSG ihr 100-jähriges Bestehen. Die Planungen für Veranstaltungen im Festjahr 2025 sind in vollem Gange.