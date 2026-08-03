Provinzial-Geschäftsstelle stärkt Frauenfußball in Winnekendonk

Ein starkes Zeichen für den lokalen Sport und den Frauenfußball: Die Provinzial-Geschäftsstelle Thomas Aben in Winnekendonk hat die 1. Damen-Mannschaft des SV Viktoria 1922 Winnekendonk e.V. mit einem neuen Trikotsatz ausgestattet. Damit unterstützt das Unternehmen nicht nur den Verein, sondern auch das ehrenamtliche Engagement und den Teamgeist vor Ort.

Teamgeist sichtbar machen

Der neue Trikotsatz ist mehr als nur eine sportliche Ausstattung. Er steht für Zusammenhalt, Identifikation und die Wertschätzung gegenüber einer Mannschaft, die mit Einsatz und Leidenschaft für ihren Verein und die Region auf dem Platz steht. Gerade im Frauenfußball sind solche partnerschaftlichen Unterstützungen ein wichtiges Signal.

Lokale Verbundenheit mit Wirkung

Mit dem Sponsoring unterstreicht die Provinzial-Geschäftsstelle ihre Verbundenheit mit Winnekendonk und dem sportlichen Leben in der Region. Für den SV Viktoria 1922 Winnekendonk e.V. bedeutet die Unterstützung nicht nur neue Trikots, sondern auch Rückenwind für die kommende Saison.

Dank an den Unterstützer

Der Verein und die Mannschaft dürfen sich über die Förderung durch Thomas Aben und sein Team freuen. Solche Beiträge zeigen, wie wichtig lokale Unternehmen für das Vereinsleben in Kevelaer und den Ortschaften sind.