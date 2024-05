Programmheft und Radkarte zur Landpartie sind da

„Es ist wunderbar, was da wieder an Programm zusammengekommen ist“, freut sich Raphaele Feldbrügge von wirKsam e. V.. Sie hat das beliebte Landpartie-Programmheft, im intensiven Austausch mit den für das Programm verantwortlichen Gastgeberinnen und Gastgebern der 24 Ausstellungsorte, zusammengetragen und gestaltet. Der Blick ins Heft lässt Vorfreude aufkommen.

„Unzählige schöne Ideen und besondere Orte laden gemeinsam zur diesjährige Landpartie am Niederrhein. Allesamt sind sie es wert, besucht zu werden,“ verspricht Anne van Rennings. Die Vorsitzende des Kunst- und Kreativnetzwerkes wirKsam e. V. moderiert gemeinsam mit Raphaele Feldbrügge nun schon das neunte Jahr in Folge das stetig gewachsene Netzwerk der Landpartie-Aktiven.

Beide sind überzeugt: „Es lohnt sich wieder unterwegs zu sein! Wie in jedem Jahr gibt es einige ganz neue Orte zu entdecken und beliebte Ziele der vergangenen Jahre haben neue Ideen entwickelt und neue Ausstellerinnen und Aussteller mit dabei. Lassen Sie sich überraschen!“

Die Landpartie am Niederrhein 2024 findet am 8. und 9. Juni sowie am 15. und 16. Juni statt. Das jetzt erschienene Landpartie-Programmheft mit Radkarte sind die besten Reisebegleiter für eine außergewöhnliche Radtour an einem der Tage oder natürlich an beiden Juniwochenenden.

„Besonders beliebt ist das Heft, um sich in aller Ruhe – alleine oder mit Freunden – auf das individuelle Landpartie-Erlebnis vorzubereiten“, erklärt Raphaele Feldbrügge „Die Landpartie lebt von der Vielfalt, alle Gäste haben individuelle Vorlieben und fühlen sich an unterschiedlichen Orten ganz besonders wohl. Niemand sollte daher das Ziel haben, alle Orte erleben zu müssen. Was spricht mich besonders an? Wo möchte ich starten?“

Genau für diesen ersten Eindruck werden alle Ausstellungsorte in und rund um Kevelaer im Heft vorgestellt. Das Heft gibt den Überblick über die zahlreichen beteiligten Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker und Kreativen. Auch ein große Zahl an Konzerten, Lesungen und Workshops sind geplant. Die über 150 Ausstellerinnen und Austeller sowie Aktive stehen gemeinsam mit den Gastgeberinnen und Gastgebern in den Startlöchern und freuen sich auf bereichernde Begegnungen.

Welcher der 24 Orte jeweils öffnet, lässt sich anhand des bewährten Farbcodes auf allen Druckerzeugnissen schnell erkennen. „Einen kleinen Wermutstropfen mussten wir in diesem Jahr leider schlucken,“ stellt Raphaele Feldbrügge abschließend fest: „Der Druck und die Lieferung der Programmhefte erfolgten leider verspätet und nicht in der gewohnten Qualität. Zahlreiche Hefte wurden z. B. sehr schief geschnitten, viele nicht lesbare mussten wir ganz aussortieren. Aus ökologischen Gründen geben wir jedoch jedes halbwegs lesbare Heft in die Verteilung und verzichten auf die Vernichtung und den Neudruck. Wir sind uns sicher, es tut dem Inhalt und einem wunderbaren Landpartie-Erlebnis keinen Abbruch und ist absolut im Sinne unserer Besucherinnen und Besucher.“

Hier in der Region gibt es das Heft ab sofort in allen Filialen des Sponsoringpartners Volksbank an der Niers, in der Touristinfo der Wallfahrtsstadt Kevelaer, im Infogebäude am Solegarten St. Jakob, in den Buchhandlungen in der Kevelaerer und Gelderner Innenstadt sowie bei den beteiligten Ausstellungsorten.

Als digitale Version steht sowohl das Programmheft wie auch die Radkarte natürlich auch auf www.landpartieniederrhein.de zum Download zur Verfügung.