Programmflyer für die Atempause ist da

Die „Atempause“ startet in eine neue Runde: Vom 4. bis 22. August 2025 haben Teilnehmende die Möglichkeit, in ein abwechslungsreiches Kursprogramm rund um Bewegung und Gesundheit einzutauchen. In enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern bietet das Kevelaer Marketing über 100 Kurse an, die zu einem gesunden Lebensstil einladen. Als Highlight zum Abschluss des dreiwöchigen Events wartet das beliebte Open-Air-Kino.

Wer an der „Atempause“ teilnehmen möchte, findet ein breites Spektrum an Kursen für alle Altersklassen, darunter Yoga, Wanderungen, Sportangebote und Entspannungstechniken. Auch ein Programm für Kinder und Jugendliche wird es erneut geben. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr neue Angebote wie Faszientraining, Zilgrei und Morning Fit präsentieren können“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

„Die enge Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren, wie der ‚Volksbank an der Niers‘ und ‚Edeka Brüggemeier‘, ermöglicht es uns, die Veranstaltung durchzuführen und allen Teilnehmenden vor Ort frisches Obst und kühle Getränke anzubieten.“

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die verschiedenen Kurse auszuprobieren und neue Interessen zu entdecken. In diesem Jahr sind nur sehr wenige Kurse anmeldepflichtig. Die Anmeldung dafür erfolgt zum ersten Mal ausschließlich über das Beteiligungsportal NRW. „Das macht es für alle einfacher, sich die Teilnahme an Kursen mit begrenzter Teilnehmerzahl zu sichern und sich online selbst anzumelden“, ergänzt Moira-Lou Kröll, Mitarbeiterin beim Kevelaer Marketing. Außerdem finden einige Kurse nicht im Solegarten St. Jakob, sondern an einem anderen Ort statt. Die abweichenden Treffpunkte sind dem Programm zu entnehmen. Der Programmflyer mit allen Informationen ist ab sofort unter www.kevelaer-marketing.de zum Download verfügbar oder liegt in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob kostenfrei zur Mitnahme aus. Detaillierte Kursbeschreibungen sind auch auf der Website des Kevelaer Marketings abrufbar.

Bei schlechten Wetterverhältnissen wie beispielsweise starkem Regen oder Gewitterwarnung, können die Kurse nicht stattfinden. Wichtige Änderungen oder kurzfristige Kursabsagen kommuniziert das Team vom Kevelaer Marketing regelmäßig über den eigenen WhatApp-Kanal.

Ganz neu ist auch der „Atempause“-Tee von „KonzepTee“ aus dem Kevelaerer Geschäft „Schauplatz“, der dazu einlädt, sich nicht nur während der Veranstaltung, sondern auch im Alltag eine kleine Auszeit zu gönnen. Der Tee ist in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob oder im Webshop zum Preis von sieben Euro erhältlich und vereint Genuss für Körper und Geist.

Open-Air-Kino als Highlight zum Abschluss

Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmenden am 22. August 2025, gegen 21 Uhr: Zum Abschluss der „Atempause“ wird ein außergewöhnlicher Kinofilm im Freien präsentiert. Das Open-Air-Kino bietet die perfekte Gelegenheit, sich über die sportlichen und abwechslungsreichen Wochen auszutauschen und bei einem Film zu entspannen. Besucher sind eingeladen, Gartenstühle oder Picknickdecken und ihre eigene Verpflegung mitzubringen. Für die richtige Kinostimmung ist bereits ab 20 Uhr mit Popcorn und kühlen Getränken gesorgt.