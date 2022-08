Programm und Referent stehen fest

In zahlreichen Branchen wird händeringend nach Nachwuchskräften gesucht. Für die Organisatorinnen und Organisatoren des Kevelaerer Marketing-Preises Grund genug, um dieses Thema bei der diesjährigen Preisverleihung am 9. September 2022 in den Vordergrund zu rücken (das KB berichtete). Einen Abend lang dreht sich alles um die Fragen, wie sich Unternehmen attraktiv für junge Menschen präsentieren und welche Strategien sie beim Azubi-Marketing anwenden.

Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer erneut einen prominenten Gast ins Boot geholt: Als Hauptreferent wird an diesem Abend CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach auf der Bühne stehen. Aus der aktiven Politik hat sich der gebürtige Rheinländer zwar verabschiedet, seine starken Wortmeldungen zu aktuellen Themen sind aber für viele auch heute noch von Bedeutung. „Wir freuen uns, mit Wolfgang Bosbach einen der populärsten Bundestagsabgeordneten als Hauptreferent gewonnen zu haben“, erklärt die Kevelaerer Wirtschaftsförderung.

Ergänzt wird die Talkrunde zum Thema Azubi-Marketing durch Vertreterinnen und Vertreter der Kevelaerer Schulen, Schülerinnen und Schüler und natürlich Unternehmen, die auf der Suche nach Nachwuchskräften sind und die das Thema besonders beschäftigt.

Rock aus vergangenen Jahrzehnten

Wie gewohnt soll beim Marketing-Preis auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen: Auf der Bühne werden die „Kevelaer Allstars“ wieder für ordentlich Stimmung sorgen – eine Formation aus 17 Musikerinnen und Musikern, die 2019 aus einer Idee für die musikalische Untermalung des Marketing-Preises entstanden ist. Bereits zum vierten Mal begleitet die Band die Veranstaltung. Profis und ambitionierte Laien werden unter der Leitung des Kevelaerer Gitarristen Markus Birkhoff ein Rockmusik-Repertoire aus den letzten Jahrzehnten spielen.

„Die Kevelaer Allstars zeigen eindrucksvoll, dass eine hohe musikalische Kompetenz hier am Standort Kevelaer vorhanden ist. Das ganz Besondere dabei ist das Zusammenspiel der Akteure aus den unterschiedlichsten Bands hier aus Kevelaer. Eine Konzeptidee, die aufgegangen ist“, freut sich Kevelaers Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns. Begleitet werden die Kevelaer Allstars beim diesjährigen Marketing-Preis von einem zehnköpfigen Chorensemble unter der Leitung des Basilikaorganisten Elmar Lehnen.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr endlich wieder live vor Publikum spielen zu können und dabei auch noch von einem starken Chor begleitet zu werden“, freut sich Markus Birkhoff über den Auftritt am 9. September. Nachdem die Band zwei Jahre nicht vor Publikum spielen konnte und die Veranstaltung nur über YouTube als Stream zu sehen war, sind die Musikerinnen und Musiker nun beim Marketing-Preis 2022 endlich wieder live auf der Bühne. Natürlich ist auch für freie Improvisation genug Platz, sodass es auch dieses Mal ein Abend mit vielen musikalischen Überraschungen werden dürfte.