Probenarbeit geht in die heiße Phase

Wenn die heiße Phase der Theaterprobe beginnt, bedeutet dies, dass die Premiere kurz bevorsteht.

Die Proben auf der fertiggestellten Bühne in der Bürgerbegegnungsstätte in Winnekendonk werden intensiviert. Jetzt beginnt die Zeit, in der an jedem Detail des Dreiakters „Piraten, Ahoi” von Andreas Wening gefeilt wird. Kostüme und Requisiten kommen zum Einsatz und die Abläufe mit der Technik und Maske werden abgestimmt.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler üben noch intensiver, um den Text zu perfektionieren, und das Rollenbuch ist nur noch ein Hilfsmittel, gilt aber nicht mehr als ständiger Begleiter. Die Schauspieler spüren oft eine wachsende Anspannung, da die Aufführung jetzt näher rückt. Aber die Freude ist groß und alle können es kaum noch erwarten, bis dann der erste Vorhang für dieses wunderbare, urkomische und spaßige Theaterstück fällt.

„Die Zuschauer werden ganz aus dem Häuschen sein” und einen gemütlichen und spannenden Abend/Mittag erleben, so versprechen es die Theaterleute aus Kervenheim.

An jedem Abend werden kalte Getränke und auch ein leckerer Imbiss angeboten, natürlich zu fairen Preisen.

Restkarten sichern

Es gibt noch einige Restkarten für die Premiere am Freitag, 24. Oktober 2025, und auch für Samstag, 25. Oktober 2025, um 19.30 Uhr. Die Vorstellungen im November sind ausverkauft.

Restkarten können per E-Mail bestellt und reserviert werden unter Info@tvg-kervenheim.de sowie bei den Mitgliedern vom TVG. Ebenso können noch evtl. vorhandene Tickets an der Abendkasse erworben werden.

Der Theaterverein Gemütlichkeit Kervenheim freut sich riesig auf alle Theaterfreundinnen und -freunde, wenn es dann bei allen vier Vorstellungen heißt: „Vorhang auf für ‚Piraten, Ahoi‘“.