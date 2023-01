Frank I. und seine Delegation bedankten sich für den von der Volksbank gesponserten Orden Prinz Frank in der Bank

Ludger Teeuwsen, Johannes Janhsen, Hermann Voß, Prinz Frank I., Bernd Mews, Michael Rütten und Sylvia Leukers (v.l.) bei der offiziellen Übergabe des gesponserten Ordens. Foto: VP

Ein Geißbock mit rot-weißem Schal auf einer Harley mit der „112“ auf der Satteltasche, die Stadtwappen von Kevelaer und Köln, die rot-weiße Narrenkappe über der Skyline von Kevelaer und dem Jahr seiner Proklamation 2021. Der in der Firma Orden Bley in Bonn vom Designer Rudi Kuhfeld entworfene und auch dort handgefertigte Orden von Prinz Frank I. vereint vieles, was ihm am Herzen liegt. Kevelaer natürlich, aber auch die Feuerwehr, sein Motorrad, die Stadt Köln und der 1. FC Köln.

Frank Leukers musste über ein Jahr warten, um endlich in eine bunte Session starten zu können. Die offizielle Übergabe des von der Volksbank Kevelaer gesponserten Ordens war einer der ersten von vielen Terminen in diesem Jahr. Prinz Frank kam am Mittwoch vergangener Woche mit seiner Ehefrau Sylvia und einer kleinen Delegation, bestehend aus Ludger Teeuwsen, Hermann Voß und Bernd Mews, in die Bank und wurde dort von Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, Filialleiter Michael Rütten und Pressesprecherin Tina Ganster empfangen.

Auf der Suche nach Sponsoren für seine Zeit als Karnevalsprinz war die Volksbank seine erste Anlaufstelle, betonte Prinz Frank I. Er selbst sei seit Jahrzehnten Kunde und die Volksbank habe den Karneval in der Vergangenheit fortwährend unterstützt, etwa bei der Ausrichtung der Kappensitzung für Menschen mit Behinderung. Er betonte, wie sehr er die Volksnähe und ein enges Vertrauensverhältnis mit der Volksbank verbindet.

Auch Johannes Janhsen fand passende Worte für die Zusammenarbeit zwi…