Premiere für Reitturnier Kevelaer Classics

Das erste Reitturnier nach der Verschmelzung der beiden Reitvereine St. Georg Kevelaer 1925 e.V. und der Pferdesportgemeinschaft Daelshof, die „Kevelaer Classics“, veranstaltete der neu entstandene Verein PSG St. Georg Kevelaer vom 14. bis 16. Juni 2024.

Viele Helferinnen und Helfer um den Vorsitzenden Christoph Dworatzyk hatten ein interessantes Programm organisiert. Drei Tage lang zeigten die Reiterinnen und Reiter den Zuschauenden in 28 Prüfungen spannende Wettkämpfe und beeindruckende Leistungen. Die Reitanlage des Sportstalls Scholten war in wochenlanger Arbeit auf das Reitturnier optimal vorbereitet worden.

Zum Auftakt der „Kevelaer Classics“ überzeugte Tobias Thoenes aus Keppeln die Richter in einer Springpferdeprüfung auf A*-Niveau. Mit einer Wertnote von 8,2 erreichte Lea Botländer von der RSG Niederrhein e.V. mit ihrem Pferd „Succes 6“ in der Stilspringprüfung der Klasse L über 115 cm den ersten Platz und die begehrte Goldschleife. Im M* Springen mit Siegerrunde siegte Emma Grüntjens vom RV Graf von Schmettow aus Weeze mit „Hakan 4“ vor Charlotte Kersten auf „Cora Kallistos“ von der PSG Kevelaer.

In der Dressur stellten sich Reiterinnen und Reiter sowie Pferde in verschiedenen Prüfungen bis zur Klasse M** den Zuschauerinnen und Zuschauern sowie den Richterinnen und Richtern. In den mittelschweren Prüfungen der Klasse M steigen die Anforderungen und das Niveau deutlich. Zu den Tempi aus der L-Dressur kommen noch starker Trab, starker Galopp und versammelter Schritt hinzu. Auch Seitengänge wie Schulterherein und halbe/doppelte Traversalen im Trab und Galopp werden vermehrt abgefragt. Den ersten und zweiten Platz in der M*-Dressur Kandare erreichte Jamie van Egdom von der PSG St. Georg Kevelaer, die ihren Wallach „Secret Expression“ (Note 7,50) an die Spitze ritt und mit „Jeweldale Ritme“ (7,00) auch den 2. Platz holte.

Auch die Nachwuchsreiterinnen und -reiter wussten beim dreitägigen Turnier mit guten Vorstellungen zu überzeugen. Luisa Erden vom RFV von Driesen Asperden-Kessel belegte mit ihrem Pferd „A Kind of Magic“ vor Anna Scholten von der PSG St. Georg Kevelaer mit „Secret Expression“ im Reiterwettbewerb Schritt-Trab den ersten Platz. Auch in den zwei Abteilungen des Führzügelwettberwerbs boten die jüngsten Reiterinnen und Reiter dem Publikum und den Richterinnen und Richtern überzeugende Leistungen.

Eine große Verlosung ergänzte die sportlichen Darbietungen und an den verschiedenen Versorgungsständen wurde für das Wohl der Anwesenden gesorgt. Besonders belagert war das Kuchenzelt.

Der erste Vorsitzende Christoph Dworatzyk bedankte sich bei allen Teilnehmenden, Sponsorinnen und Sponsoren und Helfenden, für das Gelingen des diesjährigen Reitturniers.

Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr freuen sich alle Mitglieder des Vereins, denn dann feiert die Pferdesportgemeinschaft St. Georg e.V. ihr 100-ähriges Bestehen.

Auf der Internetseite www.equi-score.de sind alle Ergebnisse des Turniers der „Kevelaer Classics“ einsehbar.