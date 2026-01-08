Preisträgerinnen und -träger mit Ehrenamt im Herzen geehrt

Ende November hat der „KreisSportBund Kleve e.V.“ gemeinsam mit der Volksbank an der Niers die Auszeichnung „Ehrenamt im Herzen“ vergeben und damit das außergewöhnliche Engagement von sechs Menschen gewürdigt, die mit Leidenschaft das sportliche Vereinsleben in ihrer Region gestalten.

„Das Ehrenamt ist das Fundament des Vereinssports“, betonte Dieter Bauhaus, stellvertretender Vorsitzender des KreisSportBund Kleve, im Rahmen seiner Begrüßung bei der offiziellen Verleihung. „Es ist nicht selbstverständlich, was Sie leisten, Sie investieren Zeit und übernehmen Verantwortung. Sie sind Vorbilder – nicht nur im Sport, sondern in unserer Gesellschaft. Deshalb möchten wir heute sagen: Danke!“

Auch Wilfried Bosch, Vorstandsmitglied der Volksbank an der Niers, schloss sich der Ansicht zur Bedeutung des Ehrenamts an: „Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen für Zusammenhalt, Fairness und Eigenverantwortung – Werte, die auch uns als Genossenschaft und Heimatbank besonders wichtig sind.“

Etwa 40 Zuschriften von Vereinen aus dem gesamten Kreis Kleve gingen beim KreisSportBund ein, in denen sie engagierte Personen aus ihren Reihen für die Auszeichnung vorschlugen. „Die vielen Bewerbungen zeigen, wie groß das Engagement im Sport im Kreis Kleve ist“, erklärt Initiatorin Nathalie Tebarth, Geschäftsstellenleitern des KreisSportBund Kleve. „Jede einzelne hätte eine Auszeichnung verdient, daher ist die Entscheidung wirklich nicht leichtgefallen. Bei den Gewinnerinnen und Gewinnern haben wir in den Bewerbungen „das gewissen Etwas“ gelesen“, führt Tebarth aus. „Menschen, die über sich hinauswachsen, aber sich selbst viel zu klein darstellen.“

Zunächst wurden drei Personen gewürdigt, die schon früh als junge Ehrenamtliche Verantwortung übernommen haben und so dafür sorgen, dass der Sport und das Vereinsleben im Kreis Kleve lebendig bleiben. Sie freuten sich über die Auszeichnung „Ehrenamt im Herzen“, verbunden mit einem großen Dankeschön für ihr Engagement und einer Spende für den eigenen Verein. Bei der Vorstellung der einzelnen Preisträgerinnen und Preisträger bediente sich Dieter Bauhaus einiger Information und herzlicher Formulierungen aus den Bewerbungen der Vereine.

Volker Gierenz von der Handballabteilung des Kevelaerer SV 1890/1920 e.V., der leider aus terminlichen Gründen nicht an der offiziellen Feierlichkeit teilnehmen konnte, wurde im Nachgang beim Training in der Dreifachturnhalle in Kevelaer besucht und für sein Engagement im Sportverein gewürdigt.

Er hat sich laut Ansicht seiner Vereinsabteilung besonders in der Jugendarbeit ausgezeichnet. Neben seiner Tätigkeit als Trainer ist er unter anderem auch Organisator, Materialbeschaffer und Sponsorenbeauftragter.