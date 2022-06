Über 200 Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen und Kreative bei der Landpartie am Niederrhein Prallgefülltes Programmheft

Wenn die bunten Bändchen wehen – das Erkennungszeichen der Landpartie – geht die Fahrt zum Niederrhein. Foto: Raphaele Feldbrügge

Rot, Grün, Blau – den Veranstalter*innen der Landpartie am Niederrhein kann es in und um Kevelaer herum gar nicht bunt genug werden. Die drei Farben markieren die Termine im Programmheft. Sie zeigen aber nur, an welchem der drei Wochenenden die Veranstaltungsorte jeweils geöffnet sind – viele auch an mehreren. Sie zeigen nicht, wie bunt das Programm selbst ist, denn da hat die Kulturszene am Niederrhein mal wieder ganz verschwenderisch in die Farbtöpfe aus Kultur, Kreativität, Kunst und Kulinarischem gegriffen.

24 kreative Erlebnisorte

Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung gab‘s 2016 an zwölf Veranstaltungsorten die erste Landpartie am Niederrhein. Mittlerweile ist mit 24 kreativen Erlebnisorten eine ,Obergrenze‘ erreicht, die sich die beiden Initiatorinnen Raphaele Feldbrügge und Anne van Rennings selbst einmal gesetzt haben. Anne van Rennings gibt unumwunden zu, dass sie die ,Pause‘ des eigenen Veranstaltungsortes in diesem Jahr gerne nutzen will, um sich mal bei Kolleg*innen umzusehen. Und Neues zu entdecken, sollte auch der Frau des Kevelaerer Kunst- und Kreativnetzwerks „wirKsam e.V.“, bei dem die Landpartie zu Hause ist, nicht schwer fallen, denn die Auswahl ist riesengroß: Über 200 Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen und Kreative präsentieren in diesem Jahr ihre Werke.

Gezeigt werden unter anderem Steinbildhauerei, Schmuckdesign, Malerei, Arbeiten in Ton und Beton, Drechselkunst, Floristik und allerlei Handwerkliches und Handgemachtes. Viele Aktive arbeiten vor Ort und lassen sich g…