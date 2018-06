Der „Knoase-Saal“ war die vorletzte Station auf Dr. Nina Jordans Reise durch die Ortsteile. Die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Kevelaer konnte diesmal lediglich neun Bürger in der Gaststätte begrüßen, sah das aber konstruktiv. „Je mehr, desto besser natürlich, aber so kommt man besser ins Gespräch mit den Leuten.“

Ihr Fazit der vergangenen Stationen fiel positiv aus: „Ich konnte von jedem etwas lernen, und dass es tatsächlich Bürger gibt, die mitmachen bei Sachen.“

Wie an den Stationen zuvor gab Jordan einen kurzen persönlichen Einblick in ihre Lebensbiographie, die sie als frühere Geologin über die Promotion in England und die Konfrontation mit der Frage Klimaschutz letztendlich auf den Weg gebracht hatte, Klimaschutzmanagerin in Kevelaer zu werden.

Anschließend verwies sie in ihrer Darstellung nochmal darauf, dass der menschengemachte Klimawandel in den Statistiken deutlich sichtbar werde. „Die fünf heißesten Sommer gab es seit 2010“, verdeutlichte Jordan. Und sie stellte klar: „Wir als Industriestaaten in Europa un…

