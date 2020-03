Pragmatische Lösungen für Eltern und Unternehmer in der Krise

In einer Telefonkonferenz am Dienstagnachmittag haben die Fraktionsvorsitzenden der im Kevelaerer Rat vertretenen Parteien und die Verwaltungsspitze die aktuelle Krisensituation besprochen.

Ordnungsamtschef Ludger Holla gab eingangs einen Überblick über die Arbeit des Krisenstabs in den vergangenen Tagen und Wochen. Man war sich darüber einig, dass den Bürgern, aber auch den Unternehmern unbürokratisch und rasch geholfen werden muss. Insofern konnte der Kämmerer Ralf Püplichuisen berichten, dass die Stadt derzeit bereits Anträge von Unternehmen auf Stundung der Gewerbesteuervorauszahlung bzw. auf eine Herabsetzung unbürokratisch bewillige, beziehungsweise Zahlungsziele großzügig aussetze.

Bürgermeister Dominik Pichler teilte mit, bereits gezahlte Gebühren für eine Sondernutzung anteilig je nach Länge der derzeitigen Schließung der Geschäfte und Gastronomiebetriebe an diese zurückzuzahlen.

Darüber hinaus verständigten sich die Fraktionsvorsitzenden Mario Maaßen (CDU), Horst Blumenkemper (SPD), Günter Krüger (KBV), Ulrich Hünerbein-Ahlers (Grüne) und Jürgen Hendricks (FDP) mit dem Bürgermeister und dem Leiter des Fachbereichs Jugend und Schulen, Ulrich Berns, darauf, die Elternbeiträge für Kindergarten und OGS zunächst zwar weiter in voller Höhe einzuziehen, über eine Rückzahlung an die Eltern aber in den Juni-Sitzungen von Jugendhilfe- und Schulausschuss sowie des Rates zu diskutieren. Dann sei hoffentlich absehbar, über welchen Zeitraum man sich eigentlich unterhalte, da derzeit nicht klar ist, wann Schulen und Kindergärten wieder öffnen.

Fachbereichsleiter Ulrich Berns machte aber deutlich, dass es schon jetzt für die Eltern die Möglichkeit gibt, mit dem Jugendamt beziehungsweise Schulamt in Kontakt zu treten und über die Stundung von Beiträgen zu sprechen, wenn dies aufgrund der finanziellen Situation erforderlich sei. Hier finde man dann pragmatische Lösungen, versprach Berns und benannte entsprechende Ansprechpartnerinnen in der Verwaltung:

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme des Offenen Ganztages (OGS) / Städtischen Mittagstreffs

Birgit Kempen-Voß

Telefon: (0 28 32) 122-419

E-Mail: birgit.kempen-voss@kevelaer.de

Angelika Looschelders

Telefon: (028 32) 122-412

E-Mail: angelika.looschelders@kevelaer.de

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Kindertageseinrichtung / einer Kindertagespflege:

Kristina Crom

Telefon: (0 28 32) 122-604

E-Mail: kristina.crom@kevelaer.de

Mareike Player

Telefon: (0 28 32) 122-609

E-Mail: mareike.player@kevelaer.de

Christina Geurtz

Telefon: (0 28 32) 122-601

E-Mail: christina.geurtz@kevelaer.de