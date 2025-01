Vizepräsident des Landtags Rasche und Bürgermeister Dr. Pichler stellten sich Fragen von Schülerinnen und Schülern „ Präsidium macht Schule “

/ von Lisa Schweren

Christoph Rasche und Dominik Pichler im Gespräch mit den Jugendlichen. Foto: LS

Politische Bildung hat einen hohen Stellenwert und ist gerade jetzt kurz vor den vorgezogenen Bundestagswahlen besonders wichtig. So lag der Termin für das Demokratieprogramm des Landtags NRW „Präsidium macht Schule“ an der Gesamtschule Kevelaer perfekt.

Das Programm wurde vom Präsidium des Landtags ins Leben gerufen, um mit Schülerinnen und Schülern über die Arbeit des Parlaments und die Bedeutung der Demokratie zu sprechen. Dazu besucht regelmäßig ein Mitglied des Präsidiums eine Schule in NRW.

Am Freitag, 24. Januar 2025, stand an der Gesamtschule der Besuch von Vizepräsident Christof Rasche (FDP) an. Auch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler ist einer Einladung der Schule gefolgt, um auch Fragen zur Kommunalpolitik zu beantworten.

An der Veranstaltung nahmen Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse sowie der Oberstufe teil. Die verschiedenen Klassen wurden dabei jeweils von zwei Moderatorinnen und Moderatoren vertreten, die das Gespräch mit den Politikern leiteten.

Die Begrüßung übernahm Schulleiter Christoph Feldmann, der sich über diese besondere Veranstaltung freute und klarstellte, wie wichtig es ist, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und das war auch das Ziel der Schülerinnen und Schüler während der zwei Stunden.

Die Themenbereiche, für die sich die Jugendlichen interessierten, waren vielfältig. Es fing relativ einfach an für die Politiker, ging es zunächst nur um ihren Arbeitsalltag. Beide erzählten in dem Zusammenhang, wie wichtig es sei, mit Menschen in Kontakt zu treten und au…