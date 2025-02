Präsentation der Wahlergebnisse in Kevelaer

Die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl wurden nach Angaben der Stadt bis Mittwoch, 19. Februar 2025, 12 Uhr durch das Wahlbüro versendet.

Am Donnerstag, 9 bis 18 Uhr, und am Freitag, 7.30 bis 15, Uhr können Briefwahlunterlagen noch persönlich abgeholt oder direkt im Bürgerbüro des Rathauses per Briefwahl gewählt werden. „Bitte bringen Sie dazu Ihre Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis mit.

Im Bürgerbüro steht eine Wahlkabine und eine Wahlurne bereit, so dass Sie Ihren Wahlbrief direkt dort einwerfen können“, heißt es von der Stadt.

Im Anschluss an die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 findet für alle Interessierten eine öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse statt.

Alle Wahlhelferinnen und -helfer sowie Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich ab 18 Uhr im Sitzungszimmer, 2. Etage des Rathauses, über die aktuellen Ergebnisse aus Kevelaer bei der Bundestagswahl zu informieren. Das Sitzungszimmer ist barrierefrei zu erreichen.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse aus den Wahlbezirken werden diese durch die Mitarbeitenden der IT-Abteilung der Stadtverwaltung auf verschiedenen Projektionsflächen in Tabellen oder Grafiken übertragen und ermöglichen den Anwesenden eine schnelle und informative Übersicht über das Wahlgeschehen. Gleichzeitig werden Hochrechnungen zur Wahl präsentiert.

Als zusätzliches Angebot für die Internetnutzer und -nutzerinnen richtet die Wallfahrtsstadt Kevelaer auf ihrer Internetseite die Möglichkeit ein, die Wahlergebnisse live abzurufen. Unter www.kevelaer.de/wahlen gibt es alle Informationen rund um die Bundestagswahl.

Interessierte können so die Ergebnismeldungen aus den Wahllokalen bis zum endgültigen Wahlergebnis verfolgen. Die Wahlergebnisse werden durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) auch für Smartphone und Tablet übersichtlich aufbereitet.