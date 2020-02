Posten wird neu besetzt

Chefarztwechsel im Marienhospital Kevelaer: Attig geht in den Ruhestand und übergibt Ende Februar an Müller

Im Marienhospital Kevelaer gibt es einen Chefarztwechsel: Dr. Detlef Attig (65), leitender Arzt der Klinik für Allgemeinchirurgie, Koloproktologie und minimalinvasive Chirurgie, geht Ende Februar 2020 in den Ruhestand. Für ihn übernimmt Dr. Frank P. Müller (57), bereits seit April 2019 Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und spezielle Viszeralchirurgie im Wilhelm-Anton-Hospital Goch. „Dr. Attig hat die chirurgische Versorgung im Marienhospital gemeinsam mit seinem hochqualifizierten Team in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich geprägt“, so Holger Hagemann, Geschäftsführer des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums.

Zu den am häufigsten behandelten Leiden der chirurgischen Klinik im Marienhospital zählen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, des Enddarms und der Schilddrüse sowie Leisten-, Bauchdecken- und Narbenbrüche (Hernienchirurgie). Patienten profitieren dabei von den großen Fortschritten auf dem Gebiet der minimalinvasiven Chirurgie: Viele der Operationen werden mit kleinen Schnitten durchgeführt.

Zwei Kliniken geleitet

Holger Hagemann: „Mit Dr. Müller übernimmt nicht nur ein erfahrener Operateur, sondern auch ein Organisationstalent.“ Als Chefarzt hatte der international anerkannte Spezialist bis 2019 im Ruhrgebiet zwei Kliniken standortübergreifend geleitet. Er gehört zu Deutschlands Top-Medizinern im Bereich „Hernienchirurgie“. Das Magazin „Focus Gesundheit“ listet ihn Jahr für Jahr in seiner Ärzteliste.

„Schubladendenken gibt es für mich nicht. Die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams ist für den Erfolg unserer Medizin essenziell“, erklärt Müller. Seine medizinischen Schwerpunkte sind die onkologische, minimal-invasive und endokrine Chirurgie sowie die Proktologie. Auch die Chirurgie der Bauchspeicheldrüse und der Speiseröhre gewinnt durch den Experten regional an Bedeutung: Als Teil des interdisziplinären onkologischen Zentrums am Wilhelm-Anton-Hospital Goch konnten Müller und sein Team die Mindestmengen in der Pankreas- und Ösophaguschirurgie im vergangenen Jahr übertreffen. Von dieser Expertise sollen auch die Patienten des Marienhospitals in Kevelaer zukünftig profitieren können.