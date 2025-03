Positive Entwicklung bei Winnekendonker Viktoria

Vorsitzender Peter Schlossarek konnte in diesem Jahr wieder über 117 Mitlieder begrüßen. Die große Teilnehmerzahl zeige, dass der Verein lebe und die Mitglieder mit Interesse die Entwicklung des Vereins verfolgten und mitbestimmen wollten, erklärt der Vorstand.

Positives aus der Fußballabteilung ist die neu gegründete Walking Fußballgruppe sowie die noch vorhandenen Aufstiegsmöglichkeiten der 1. und 2. Mannschaft in die Bezirksklasse bzw. Kreisliga B. Auch die Radsportgruppe bietet eine neue Gruppe, Mountainbike, an. Die Turnabteilung stößt aufgrund der enormen Nachfrage an ihre Grenzen. Es bestehen bereits in einigen Gruppen Wartelisten.

Die Finanzausstattung des Vereins ist gut, es sind genügend Reserven vorhanden. Beitragsanpassungen sind auf absehbarer Zeit nicht notwendig.

Im Vorstandsbericht ging Peter Schlossarek vor allem auf die Überarbeitung/Neufassung der Satzung und der Jugendordnung sowie der Erstellung eines Jugendschutzkonzeptes ein.

Aus dem Geschäftsführenden Vorstand scheidet Boris Mischke als Jugendleiter aus, Karl-Heinz Grootens hört als Beisitzer des Lauftreffs auf. Neuer Jugendleiter wird Dennis Rotondi, der einstimmig gewählt wurde. Auch die bisherigen Vorstandsmitglieder Thomas Aben, II. Vorsitzender, Uwe Völlings, II. Geschäftsführer, Helmut Jakobs, II. Kassierer, Abteilungsleitung Turnen Ursula Hebben, Abteilungsleitung Lauftreff Andrea Schlossarek und Abteilungsleitung Volleyball Nadine Raadts wurden in ihren Ämtern bestätigt und jeweils einstimmig gewählt.

Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen und verabschiedet.

Wie in den Vorjahren wurde die Ehrung langjähriger Mitglieder durch Thomas Aben durchgeführt. Er bedankte sich bei den zu ehrenden Mitgliedern die Unterstützung auch nach der aktiven Zeit. Dieses ist in der heutigen Zeit sicherlich nicht selbstverständlich.

Zur Ehrung waren in diesem Jahr 12 Mitglieder für 25, 7 Mitglieder für 40 und 5 Mitglieder für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit vorgesehen. Die Anstecknadeln in Bronze, Silber und Gold wurde den Mitgliedern überreicht. 60 Jahre im Verein ist Werner Louven, Ernst Schlusen, Willi Verheien, Hans Blenkers und Helmut Rankers. Auf 70 Jahre im Verein können die Mitglieder Werner Verrieth und Karl Hoenselaer zurückblicken. Für 80 Jahre im Verein wurde Theo Tebart ausgezeichnet. Die für 60, 70 und 80 Jahre geehrten Jubilare wurden kleine Geschenke überreicht.