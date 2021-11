Positiv Getestete sollen umgehend in Quarantäne gehen

Auch im Kreis Kleve steigt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen rasant an. Die 7-Tage-Inzidenz ist in der vergangenen Woche von dem bereits sehr hohen Niveau von 92 auf nunmehr 141 gestiegen. Vor einem Monat lag sie bei 30,9 bei täglich rund 20 Neuinfektionen. Seitdem steigt die Zahl der Neufälle deutlich an – am heutigen 12. November gibt es 110 Neuinfektionen. Bei diesen hohen Fallzahlen sei eine tagesaktuelle Bearbeitung der neuen Coronafälle im Gesundheitsamt des Kreises Kleve nicht mehr möglich, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Kreises von Freitagmittag.

Das Gesundheitsamt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Geduld und Verständnis für längere Bearbeitungszeiten. Die Personen, die ein positives Testergebnis erhalten haben, werden gebeten, sich umgehend in Selbstisolation, also in Quarantäne zu begeben, auch wenn sie noch keinen Anruf des Gesundheitsamtes erhalten haben.

Zur schnelleren Bearbeitung der Coronafälle arbeitet der Kreis Kleve bereits an der kurzfristigen Verbesserung des bestehenden Verfahrens zu Fallbearbeitung. Die Umstellung ist für die kommende Woche geplant. Der Kreis Kleve will über die für die Bürgerinnen und Bürger relevanten Änderungen informieren.