Kevelaer. Die Bandbreite könnte kaum größer sein: Ein Duo und ein großes Sinfonieorchester, Pop, Rock und Folk, Wagner, Sibelius und Respighi, Klassik und Filmmusik, Cover-Songs und Eigenkompositionen. Und das alles bei freiem Eintritt und für einen guten Zweck. Mehr ist wohl kaum möglich beim großen Benefiz-Konzert, das die Kreismusikschule am Sonntag, 18. Februar, ab 17 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer veranstaltet.

Über 60 junge Musiker…

Die Kreismusikschule hat zwei Sinfonieorchester, die von den beiden Dirigenten Ana Carolina Dulcé de Thimm und Johannes Hombergen zweimal im Jahr zu gemeinsamen Konzerten zusammengeführt werden. So entsteht ein großes Sinfonieorchester mit weit über 60 jungen Musikerinnen und Musikern von 12 Jahren bis ins Erwachsenenalter. Im zweiten Teil des Kevelaerer Konzertes widmen sie sich nicht nur dem klassisch/romantischen Repertoire (Finlandia op.26 Nr.7, Jean Sibelius, und Suite von Tannhäuser, Pilgerchor, „O du mein holder Abendstern“, Großer Marsch von Richard Wagner), sondern auch moderner Filmmusik mit einem Medley aus „Pirates of the Caribbean“. „Auf ausdrücklichen Wunsch unserer Schüler“, lächelt Johannes Hombergen und sagt weiter: „Von den Piraten ist es kein weiter Schritt zu den Pinien.“ Diese nämlich, genauer gesagt die „Pinien von Rom“, habe Ottorino Resphigi lautmalerisch so gut getroffen, dass man sich sehr an das Filmmusik-Genre erinnert fühle. Nach dem Finale wird es dann eine gemeinsame Zugabe mit dem Duo „Tina & Elli“ geben, auf die sich die Musikschülerinnen und -schüler schon ganz besonders freuten. „With a little Help from my Friends“ von den Beatles wurde dazu ausgewählt.

…und ein Duo

Vor der Pause im ersten Teil des Konzertes präsentieren Elli Erl und Tina van Wickeren einen Querschnitt aus englisch- als auch deutschsprachigen Acoustic-Coverversionen. Aber auch Eigenkompositionen sind zu hören. Elli Erl gewann 2004 die zweite Staffel von „DSDS“, ist mittlerweile hauptberuflich Realschullehrerin für Musik, Sport und Englisch an einer Düsseldorfer Realschule und musikalisch eben als Duo mit Tina van Wickeren unterwegs. Die hat ihrerseits ebenfalls einige öffentlichkeitswirksame Erfolge aufzuweisen. Unter anderem gewann sie den Titel „Die deutsche Stimme“ der Bertelsmann-Stiftung, war Halbfinalistin der Sat-1-Show „The Winner is“, im Finale des Deutschen Rock & Pop-Preises und hat am „Köln-Rockt-Festival“ teilgenommen. KMS-Leiter Thomas Dieckmann hat das Duo bei einem Konzert in Kleve kennengelernt. Die Idee, am mittlerweile dritten Benefizkonzert der Musikschule teilzunehmen, stieß bei den beiden Musikerinnen auf offene Ohren.

Der Eintritt zum Konzert (Einlass ab 16.30 Uhr) ist frei. Um Spenden für die Hilfsorganisation „Aktion Lichtblicke“ wird allerdings gebeten. Seit 1998 unterstützt die Aktion in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios.