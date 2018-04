Am Ende standen langanhaltender Beifall und viel Lob für die knapp hundert Schüler, die vor und hinter den Kulissen dafür gesorgt hatten, dass die Inszenierung für die Zuschauer ein unterhaltsames Erlebnis und für die Akteure der positive Abschluss einer monatelangen Vorbereitung geworden waren.

Zu Recht stellte Regisseurin Saskia Reinkens alle Akteure auf der Bühne nach der Aufführung nochmal vor. „Das ist ein echtes Puzzlestück, was sich da in den letzten Wochen zusammengefügt hat“, beschrieb sie zufrieden die Komplexität der Arbeit.

Claudia Kanders und Astrid ten Klooster hatten das Tanzensemble, das für diverse farbenfrohe und kreative Beiträge sorgte, auf seine Einsätze, Reinkens die Schauspieler auf das Stück vorbereitet.