Pool-Party im Kevelaerer Freibad

Der Sommer wird bunt, laut und voller Wasser-Action, verspricht das „ZEPHYRUS-Discoteam“, nach eigenen Angaben „Deutschlands Pool-Party-Team Nr. 1“. Es macht wieder Halt in der Wallfahrtsstadt Kevelaer – und verwandelt das Freibad in eine spritzige Party-Oase.

Am Sonntag, 10. August, von 13 bis 17 Uhr steigt die große Sommer-Pool-Party – mit allem, was dazugehört: Ein Profi-DJ bringt mit 8.000 Watt Sound das Becken zum Beben, spielt aktuelle Charthits, beliebte Sommer-Songs und erfüllt natürlich auch die Musikwünsche der Gäste. Der reguläre Badebetrieb ist an diesem Tag wie gewohnt bis 12.30 Uhr möglich, bevor das Freibad zur großen Partyfläche wird.

Action und Abenteuer im Wasser

Für große Augen bei kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern sorgen die riesigen aufblasbaren Wasser-Spielgeräte – von bunten Seeungeheuern über Wasserschildkröten bis hin zum Disco-Hasen. Wer mutig ist, wagt sich auf die lila Laufmatte oder testet seine Balance in den Water-Globes – den beliebten Laufkugeln auf dem Wasser.

Begleitet werden das Showprogramm und die Mitmachaktionen durch professionelle Animateurinnen und Animateure.

Sommer-Spaß auch an Land

Auch außerhalb des Wassers ist beste Laune garantiert: Auf der Liegewiese warten abwechslungsreiche Spielstationen – von Torwand, Rasen-Ski und Pedalos über Springseile, Stelzen und Hüpfsäcke bis hin zum Tauzieh-Contest für die ganze Familie.

Für alle Generationen: Seifenblasenzauber

Und als ganz besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher das Motto-Special: „Sommer, Sonne, Seifenblasen“ – ein faszinierender Seifenblasen-Spaß für Kinder und Erwachsene.

Die Organisatoren der Pool-Party – das ZEPHYRUS-Discoteam, der Bäderverein und die Wallfahrtsstadt Kevelaer – freuen sich auf einen unvergesslichen Sommertag im Freibad. Die Veranstaltung findet bei nahezu jedem Wetter statt – nur bei starkem Unwetter muss sie aus Sicherheitsgründen entfallen. Es gelten die regulären Eintrittspreise.