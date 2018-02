Am Rosenmontag, 12. Februar 2018, fanden im Kreis Kleve die Karnevalsumzüge in Kleve, Rees, Haffen-Mehr, Goch, Uedem-Keppeln, Kevelaer, Issum-Sevelen und Geldern-Hartefeld statt.

In Kevelaer besuchten rund 6.000 Zuschauer den Karnevalsumzug. Bei Jugendschutzkontrollen von 70 Personen wurden 21 Alkoholgebinde vernichtet. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Den Karnevalsumzug in Kleve besuchten etwa 14.000 Zuschauer. Bei Jugendschutzkontrollen von 258 Kindern und Jugendlichen wurden 220 Alkoholgebinde sichergestellt oder entsorgt. Die Polizei erteilte neun Platzverweise und nahm vier Personen in Gewahrsam. Die Beamten nahmen vier Anzeigen wegen Körperverletzung und zwei wegen Sachbeschädigung auf.

In Rees besuchten etwa 5.000 Personen den Karnevalszug. Bei Jugendschutzkontrollen von 200 Personen wurden 100 Alkoholgebinde vernichtet.

Rund 2.500 Zuschauer besuchten den Umzug in Haffen-Mehr. Bei Jugendschutzkontrollen von 150 Personen wurden 103 Alkoholgebinde vernichtet. Die Beamten erteilte zwei Platzverweise und nahmen eine Person in Gewahrsam.

Den Karnevalsumzug in Goch besuchten etwa 10.000 Zuschauer. Bei Jugendschutzkontrollen von rund 100 Personen wurden 20 Alkoholgebinde vernichtet. Ein alkoholisierter 13-Jähriger leistete Widerstand gegen Polizeibeamte und verletzte einen Beamten leicht. Er hatte zuvor mehrere Personen aus seiner Gruppe geschlagen.

In Keppeln besuchten etwa 4.500 Zuschauer den Karnevalsumzug. Bei Jugendschutzkontrollen von rund 80 Personen wurden 25 Alkoholgebinde vernichtet. Die Polizei erteilte vier Platzverweise und nahm eine Personen in Gewahrsam. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und die zwei folgende Anzeigen wegen Unfallflucht und Widerstand auf: Ein Autofahrer missachtete gegen 10.50 Uhr an der Dorfstraße in Höhe der Reithalle die Absperrung der Feuerwehr. Der Fahrer beschädigte eine Absperrpylone und fuhr mit seinem Geländewagen über einen Acker. Ein 20-jähriger Mann aus Uedem leistete gegen 14.45 Uhr am Festzelt Widerstand gegen Polizeibeamte. Ihm war zuvor nach einem Streit ein Platzverweis erteilt worden, dem er nicht Folge leistete.

Die Karnevalsumzüge in Sevelen und Hartefeld besuchten jeweils etwa 800 Zuschauer. Beide Umzüge verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.