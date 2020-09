Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Unabhängig davon, dass die neue Betrugsmasche den Kreis Kleve offenbar noch nicht erreicht hat, weist die Polizei auf eine neue Masche hin, bei denen ältere Menschen mit einem gefälschten Brief der Bundesbank dazu aufgefordert werden, ihre Girocards sowie die dazugehörige PIN an diverse Anschriften in Frankfurt/Main zu versenden. Angeblich, so der Inhalt des Schreibens, müssten die Girocards neu codiert werden.

Die Polizei Kleve warnt dringend davor, derartigen Aufforderungen nachzugeben. Bank- oder Kreditinstitute fordern niemals ihre Kunden zu derartigen Handlungen auf. Die PIN darf nie an Dritte weitergegeben werden, nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen die PIN. Weder Amtspersonen (z.B. Polizeibeamte) noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden deshalb legal nach der PIN fragen. Im Zweifel wenden Sie sich immer an die Polizei und ziehen eine Vertrauensperson zu Rate.