Polizei nimmt Pärchen nach Beutezug fest

Am vergangenen Freitag, 10. Dezember, nahm die Polizei am frühen Morgen in Geldern-Kapellen eine 22-jährige Frau aus Kevelaer und einen 24-jährigen Mann aus Duisburg fest. Das festgenommene Pärchen war in der Nacht zuvor auf Beutezug in Geldern-Kapellen. Sie führten mehrere Taschen mit Diebesgut mit. Einiges konnte die Polizei bereits einer aktuellen Straftat zuordnen. Darüber hinaus stellten die Beamten ein Navigationsgerät der Marke TomTom und einige Baumaschinen der Firma Makita sicher, die bislang keiner Tat zugeordnet werden konnten. Diese Gegenstände stammen vermutlich aus einem Handwerkerfahrzeug aus Geldern-Kapellen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Festgenommenen weitere Straftaten begangen hatten. Zur Zeit können ihnen drei Diebstähle von Pkw, zwei Tankbetrüge, zwei weitere Diebstähle aus Fahrzeugen, drei Betrugstaten mit entwendeten Kreditkarten, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz nachgewiesen werden. Sie wurden der Haftrichterin am Amtsgericht Geldern vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.

Das Fahrzeug, mit dem die Festgenommenen nach Kapellen gekommen waren, konnte bislang noch nicht gefunden werden. Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter der Rufnummer 02831 1250 entgegen.