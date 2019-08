Polizei kontrolliert an Stoppschild in Twisteden

Polizeibeamte der Verkehrsdienstgruppe Geldern kontrollierten an drei Tagen vormittags die Vorfahrtsregelung an der Einmündung Lüllinger Straße (K 17)/Velder Dyck in Twisteden.

Hintergrund der Kontrollen: An der Stelle verläuft ein Radweg entlang der vorfahrtberechtigten Straße Velder Dyck. An der untergeordneten Lüllinger Straße befindet sich daher ein Stoppzeichen mit dem Zusatz „Radfahrer kreuzen“ vor der Einmündung.

Aus Sicht der Polizei erschreckend war der leichtfertige Umgang der Verkehrsteilnehmer mit dem unbedingten Haltegebot an der Haltelinie: Insgesamt 46 Verstöße wurden festgestellt und geahndet. Die Kontrollen werden fortgeführt.