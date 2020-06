Polizei ermittelt nach Einbruch in Zustellstützpunkt

Nach dem Einbruch in einen Zustellstützpunkt der Post in Kevelaer Montagnacht (15. Juni 2020, verschaffen sich Kripo und Post derzeit noch einen Überblick, wessen Pakete komplett entwendet wurden und welche nur aufgerissen wurden, aber nachträglich zugestellt werden können. Dieser Prozess dauert aufgrund der Vielzahl der Sendungen noch an, so dass die Geschädigten um Geduld gebeten werden. Wer im Raum Kevelaer zu den Geschädigten zählen könnte und bisher vergeblich auf sein Paket wartet, hat die Möglichkeit einen Nachforschungsantrag bei der Post zu stellen.