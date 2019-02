Es war Punkt 19.04 Uhr, als Bürgermeister Dominik Pichler während der Hauptausschussitzung am vergangenen Donnerstag mit dem Blick auf sein mobiles Telefon die spannendste Frage des Abends beantworten konnte. "Herzlichen Glückwunsch an Herrn Buchholz", lautete seine klare Ansage, nachdem er die Bestätigung erhalten hatte, dass Kevelaers Sozialdezernent nach dreizehn Jahren Tätigkeit in der Marienstadt nun seinen Arbeitsfeld nach Mülheim an der Ruhr verlagert, weil er vom dortigen Rat zum Sozialdezernenten gewählt worden war.