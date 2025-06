Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule durften den Politikern Fragen stellen Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten

/ von Lisa Schweren

Dr. Dominik Pichler und Mario Maaßen stellen sich den Fragen. Foto: LS

An der Gesamtschule in Kevelaer werden der Demokratiegedanke und die politische Aufklärung aktiv gelebt. So folgte am vergangenen Dienstag auf „Präsidium macht Schule“ Anfang des Jahres ( das KB berichtete ) nun eine Podiumsdiskussion zwischen den zwei Bürgermeisterkandidaten der Wallfahrtsstadt.

Durch die Podiumsdiskussion führten Schülerinnen und Schüler des Podcast-Kurses von Kathrin Jansen. Unterstützt wurde sie während der fünfwöchigen Vorbereitungsphase von Ronja Ebeling. Diese hatte durch ihren Einsatz den Podcast-Kurs an der Gesamtschule überhaupt erst ins Leben gerufen.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Schulleiter Christoph Feldmann die anwesenden Schülerinnen und Schüler sowie die zwei Politiker, die zu Besuch waren. Er freute sich über das Engagement der Schülerinnen und Schüler und hoffte, dass die Veranstaltung ihnen bei der Wahl im September helfen kann. „Ihr sollt eine profunde Wahl treffen können“, so sein Wunsch.

Und dann ging es auch schon los für den amtierenden Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und seinen Gegner Mario Maaßen von der CDU. Im „Fragenhagel“ mit Emira Redzic aus der 9. Klasse sollten die beiden Fragen kurz und knapp beantworten. Dabei ging es darum, was Kevelaer jungen Menschen bietet, aber auch darum, was Kevelaer noch fehlt. Pichler würde sich …