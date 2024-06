Plümpe-Platz soll 2025 fertig werden

Vergangene Woche machten sich Vertreterinnen und Vertreter der Kevelaerer Politik ein Bild vom aktuellen Sachstand der Bauarbeiten auf dem Peter-Plümpe-Platz (das KB berichtete). Die Stadtverwaltung hat den Sachstand zu dem Thema noch einmal aus ihrer Sicht zusammengefasst:

Multifunktionale Fläche

Die Arbeiten auf der multifunktionalen Fläche Richtung Marktplatz werden in den kommenden Wochen ausgeweitet: Ab Montag wird die Baustelle vergrößert. Von den derzeit zehn Parkplatzreihen auf dem Peter-Plümpe-Platz bleiben vier Reihen Richtung Volksbank bestehen, die übrigen Parkplätze fallen weg. In Zukunft dient die multifunktionale Fläche weiterhin als Parkplatz.

Grünes Forum

Große Betonquader umranden eine (noch) sandige Fläche, die in den nächsten Tagen mit neuem Boden aufgeschüttet wird. Künftig entsteht hier eine große Rasenfläche mit Bäumen und Sitzgelegenheiten.

Bürgerplatz

Ans Grüne Forum in Richtung Annastraße schließt der Bürgerplatz mit Fontänenfeld an. Die Technik für das Wasserspiel sowie für die Bewässerung wurden in einer unterirdischen Brunnenstube installiert. Die Pflasterung des Bürgerplatzes hat bereits begonnen. „Sobald die Pflasterarbeiten hier abgeschlossen sind, findet hier der Wochenmarkt statt. Das wird voraussichtlich in sechs Wochen sein“, erklärt Norbert de Ryck, Leiter des Ressorts Tiefbau bei den Stadtwerken.

Spielplätze

Vor der Sparkasse stehen schon die Spielgeräte: Ein Kletterturm mit Rutsche und Kletterwürfel für die größeren Kinder. Der Boden unter den Spielgeräten ist aus einem gummiartigen Granulat. Dieser Untergrund hält anspruchsvollen Bedingungen stand, ist weich und pflegeleicht.

Der Baumbestand vor der Sparkasse und dem Modehaus Vrede konnte erhalten werden. Allerdings müssen die beiden Linden direkt an der Tiefgarage entfernt werden. Ihre Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet.

Bürgerboulevard, Annastraße

Entlang des Rathauses führt der sogenannte Bürgerboulevard. Die Annastraße ist so gut wie fertig gepflastert. Aufgrund des aktuell hohen Grundwasserspiegels verzögern sich die Kanalarbeiten am letzten Teilstück bis zur Busmanstraße. Der Bereich hinter dem Rathaus ist fertig gepflastert.

Hochzeitsgarten

Vor dem alten Rathaus entsteht bald ein Hochzeitsgarten für frisch Vermählte. Deshalb wird die Busmanstraße etwas verlegt, sodass Brautpaare nicht direkt auf der Straße stehen, wenn sie aus dem Rathaus kommen.

Herausforderungen

Nicht nur das Wetter stellt aktuell eine Herausforderung für die Arbeiten dar, auch Lieferschwierigkeiten verschiedener Materialien führen teilweise zu Verzögerungen. So bleibt z.B. die aktuelle Beleuchtung solange stehen, bis die neuen Leuchten geliefert werden. Außerdem werden die Bauarbeiten stets von einem Archäologen begleitet.

Ursprünglich war geplant, die Arbeiten in verschiedenen Bauabschnitten durchzuführen, das konnte in der Praxis allerdings nicht realisiert werden. „Wir arbeiten an vielen Stellen abschnittsübergreifend, da es sonst zu einem Baustillstand kommen würde,“ erläutert Norbert de Ryck.

Fertig gestellt werden soll der neue Platz im nächsten Jahr. Im Anschluss an den Peter-Plümpe-Platz beginnen die Bauarbeiten an der Marktstraße.