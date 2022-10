Linus Lepki hat bei der Verlosung des Skate-Events „K-Vibez“ ein Auto gewonnen. Der Erlös wird gespendet. Plötzlich Besitzer einer C-Klasse

Linus Lepki (r.) freut sich gemeinsam mit den Initiatoren Thomas Meyer, Andreas Raulf, Mike Püllen und Stephan Osterkamp (v.l.) über den Gewinn seines Autos. Foto: eg

Für neugierige Blicke sorgte die bunt lackierte C-Klasse neben dem Kevelaerer Rathaus allemal. Das Gefährt, das für eine Weile am Peter-Plümpe-Platz bestaunt werden konnte, hat nun einen neuen Besitzer. Linus Lepki nahm den Mercedes Sport-Coupé als Gewinn einer Verlosungsaktion am Freitag, 14. Oktober 2022, freudestrahlend in Empfang. Der Grund, warum der junge Mann zu spät zur feierlichen Übergabe kam, fällt vermutlich in die Kategorie „Ironie des Schicksals“. Auf dem Weg von Oedt (Grefrath) in die Wallfahrtsstadt versagte das Auto des Gewinners.

Organisiert wurde die Verlosung im Rahmen der Veranstaltung „K-Vibez“, die die Kevelaerer Skate-Abteilung „Lass rollen” des KSV, rund um Thomas Meyer und Stephan Osterkamp, in diesem Jahr ins Leben gerufen hatte (das KB berichtete). Während der Veranstaltung am 3. September und noch einige Wochen danach konnten die Gäste Lose im Wert von je 10 Euro erwerben. Der PS-starke Gewinn wurde nun Anfang Oktober verlost.

Perspektive für junge Menschen

Der Erlös aus der Aktion geht an die Organisation „Skate-aid“, die Hilfsprojekte rund um den Globus, etwa in Ländern der dritten Welt, plant und unterstützt. Im Rahmen der Projekte soll Kindern der Zugang zum Skateboarding ermöglicht werden, um deren Alltag zu verschönern und Perspektiven zu entwickeln. Unterstützt und organisiert von Mike Püllen, Geschäftsführer der Kevelaerer Autolackiererei „Starlack“, wurde während und nach dem Skate-Event das durch Andreas Raulf …