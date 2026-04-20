Platz 6 bundesweit: Herr Lehmann sorgt für Aufsehen

Kevelaer. Das Restaurant Herr Lehmann hat es bundesweit unter die besten Biergärten geschafft. Im aktuellen Ranking des Reiseveranstalters TUI belegt das Lokal Platz sechs in ganz Deutschland.

Grundlage der Auswertung sind mehr als 7.800 untersuchte Biergärten. Bewertet wurden sie anhand von Google-Rezensionen, wobei sowohl die durchschnittliche Sternebewertung als auch der Anteil an Fünf-Sterne-Bewertungen in einen eigenen Score eingeflossen sind.

Dass ein Betrieb vom Niederrhein in dieser Liste auftaucht, gilt als Besonderheit. In den Top Ten dominieren traditionell große und bekannte Biergärten aus Bayern. Umso bemerkenswerter ist die Platzierung des Kevelaerer Lokals als einer der wenigen Vertreter aus Nordrhein-Westfalen.

Besonders auffällig ist die hohe Zufriedenheit der Gäste. Der Biergarten von „Herr Lehmann“ erreicht eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 Sternen und gehört damit zu den bestbewerteten Betrieben innerhalb der Spitzengruppe.

Auch im bundesweiten Vergleich wird das Lokal als Überraschung gewertet. Während bekannte Namen mit deutlich mehr Bewertungen an der Spitze stehen, überzeugt der Kevelaerer Betrieb vor allem durch konstant sehr positive Rückmeldungen seiner Besucher.

Für die Stadt Kevelaer bedeutet die Platzierung eine überregionale Aufmerksamkeit. Der Biergarten von „Herr Lehmann“ zählt damit offiziell zu den beliebtesten Ausflugszielen seiner Art in Deutschland und stärkt die gastronomische Wahrnehmung der Region am Niederrhein.