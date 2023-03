Rat zu zentralen Entwicklungsthemen Planen und Parken und Plümpe-Platz

In seiner Sitzung am vergangenen Dienstag, 28. Februar 2023, beschäftigte sich der Rat unter anderem mit der Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes. Foto: KB-Archiv

In seiner Sitzung am Dienstagabend, 28. Februar 2023, stellte der Rat zahlreiche wichtige Weichen, die bei der Fortführung einiger Eckpunkte der Stadtentwicklung zentrale Bedeutung haben. Unter anderem waren hier die Unterbringung von Geflüchteten, die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes und die Parkraumentwicklung die Themen. Aber auch über die Beschallungsanlage im Bühnenhaus und Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden wurden entscheidende Beschlüsse gefasst. Die teils bereits in den Fachausschüssen eingehend diskutierten Themen wurden durch entsprechende Beschlussvorlagen festgeschrieben, die zumeist ohne große Änderungen mit großer Mehrheit beschlossen wurden.

So beispielsweise bei der Unterbringung von Geflüchteten. Im nichtöffentlichen Teil des Ausschusses für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement war von der Verwaltung darüber berichtet worden, „dass aufgrund der stark zunehmenden Flüchtlingszahlen die Neuerrichtung von Flüchtlingsunterkünften unumgänglich ist“. Der Ausschuss hatte sich dafür ausgesprochen, aus der Liste der infrage kommenden Grundstücke die Planungen auf drei Flächen – am Betriebshof, an der Ladestraße (als Ablösung der bisherigen Mobilheime) und an der Alten Heerstraße zu konzentrieren. Mit Beschluss des Rates wird die Verwaltung nun diese Flächen ins Auge fassen.

Jugendherberge “stillgelegt”

Eine weitere Entscheidung könnte ebenfalls in diese Richtung gehen: Das Jugendherbergswerk habe die Jugendherberge Kevelaer „stillgelegt“, berichtete die Verwaltung. Zwar komme dies noch keiner endgültigen Schließung gleich, doch für den Fall, dass ein Verkauf anstehe, sicherte sich die Wallfahrtsstadt …