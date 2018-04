Kevelaer (ots) – Am Donnerstagmorgen (19. April 2018) gegen 9.25 Uhr fuhr ein 62-jähriger Taxifahrer mit seinem Kleinbus die Gelderner Straße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte nach links in die Straße Kleinbahn abbiegen. Der Taxifahrer übersieht den entgegenkommenden VW Up des 34-jährigen Kevelaerers und es kommt zum Zusammenstoß. Der VW überschlägt sich durch die Wucht des Unfalls und landet auf dem Dach. Der 34-jährige Fahrer kann sich eigenständig aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Der VW Up sowie der Kleinbus mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise befanden sind keine Fahrgäste im Taxi.