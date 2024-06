PKW gerät in Gegenverkehr

Auf der Vossumer Straße in Straelen geriet am Dienstag, 11. Juni 2024, gegen 6.55 Uhr ein 63-jähriger Mann aus Straelen mit seinem grauen Daimler-Chrysler Vaneo aus derzeit nicht bekannter Ursache etwa in Höhe der Straße Kuhsteeg in den Gegenverkehr.

Dort prallte er mit dem weißen Ford Kuga einer 28-jährigen Frau aus Kevelaer zusammen. Diese hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen und striff dabei ein Trafohäuschen an der Einmündung des Kuhsteeg. Bei dem Unfall wurde beide Personen schwer verletzt, der 63-Jährige wurde aufgrund der Verletzungen einer Klinik in Duisburg zugeführt, die Fahrerin des Ford einem hiesigen Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Straelen hatte bei beiden Fahrzeugen die Batterie abgeklemmt und streute die Fahrbahn anschließend mit Bindemittel ab.