PKW beschädigt

Der 57-jährige Halter eines schwarzen Chevrolet Orlando hatte seinen Wagen in einer Parklücke abgestellt und den Schaden, am Kotflügel sowie an der Stoßstange an der vorderen Fahrerseite, festgestellt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250.