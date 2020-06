PKW auf Parkplätzen aufgebrochen

Mit eingeschlagenen Seitenscheiben fanden am Mittwoch (10.06.2020) eine 56-jährige Frau aus Kevelaer auf dem Wanderparkplatz am Altwettener-Weg und ein 61-jähriger Xantener auf dem Pendlerparkplatz Weeze an der Gocher Straße ihre Fahrzeuge vor.

Die 56-Jährige hatte ihren Mercedes gegen 16:35 Uhr auf dem Wanderparkplatz abgestellt und kehrte gegen 17:00 Uhr von ihrem Spaziergang zurück. Durch die eingeschlagene Scheibe war die Geldbörse der Frau aus einem Körbchen auf der Rückbank entwendet worden.

Der Xantener hatte seinen Fiat-Transporter bereits am Dienstag (09.06.2020) auf dem Pendlerparkplatz abgestellt und am Mittwoch gegen 15:50 Uhr den aufbruch bemerkt. Ihm wurde ein MP3-Player aus dem Fahrzeug gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.