PKW an der Bury St. Edmunds-Straße beschädigt

Wie die Polizei erst am Freitag meldete, beschädigte am Samstag, 4. Januar, in der Zeit zwischen 15 und 16.15 Uhr, ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Opel mit niederländischem Kennzeichen, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bury St. Edmunds-Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der rechten Seite des Fahrzeugs. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.