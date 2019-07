120 Mitarbeiter, Tausende Burger und Pizzavariationen von Steve Aoki – all das hat das Team vom Restaurant „Herr Lehmann“ aus Kevelaer in diesem Jahr auf dem Parookaville-Festival zu bieten. Das Team ist zum dritten Mal beim Festival dabei. Im Gespräch mit Marc Moors und Michael Schmidt von „Herr Lehmann“ wurde deutlich: Die Jungs stecken mitten in den Vorbereitungen, haben aber richtig Bock.