Piraten, Ahoi! in Winnekendonk

Der Theaterverein Gemütlichkeit Kervenheim freut sich sehr über die bisher zahlreichen Kartenreservierungen für die vier Aufführungen Ende Oktober und Anfang November 2025 in der ÖBS in Winnekendonk.

„Gemütlichkeit“ garantiert viel Spaß und beste Unterhaltung mit der Komödie von Andreas Wening in drei Akten: „Piraten, Ahoi!“

Zwei Aufführungen am 1. und am 2. November 2025, sind bereits ausverkauft.

Es gibt aber noch Karten für die Premiere am Freitag, 24. Oktober 2025, um 19.30 Uhr und auch noch Restkarten für Samstag, 25. Oktober 2025, um 19.30 Uhr zum Preis von 12 Euro.

Die bereits reservierten Karten können am Samstag, 30. August 2025, von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle der Provinzial-Versicherungin Kevelaer am Markt 17 abgeholt werden.

Außerdem besteht eine weitere Möglichkeit, reservierte Karten am Sonntag, 28. September 2025, von 9.30 bis 11 Uhr auf der Burg in Kervenheim abzuholen.

Zusätzlich auch in Winnekendonk am Sonntag, 28. September 2025, von 11.30 bis 13 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte.

Tickets für die ersten zwei Aufführungen können auch an diesen Tagen/Terminen zusätzlich vor Ort gekauft werden.

Kartenreservierungen auch gerne per Mail an: info@tvg-kervenheim.de.

Schon jetzt fiebern die Spielerinnen und Spieler den Aufführungen entgegen und alle Mitglieder freuen sich auf ihren Besuch bei ihnen.