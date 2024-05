Pipes & Strings in der Basilika

Wieder wird die Basilika in Kevelaer zum Schauplatz eines einzigartigen musikalischen Ereignisses: Freitag, 24. Mai, 20 Uhr wird das Duo „Pipes & Strings“ ein besonderes Konzert geben – im Rahmen des Orgelfestjahres: Eine unkonventionelle Kombination aus Orgel (Paul Lammers) und E-Gitarre (Levin Ripkens) lassen die Grenzen zwischen klassischer Musik, Filmmusik und Pop ineinander übergehen.

Pipes & Strings präsentiert ein vielfältiges Repertoire, das von klassischen Komponisten wie Gustav Holst bis hin zu bekannten Filmmusikkompositionen reicht. Die Fusion von Orgel und E-Gitarre erzeugt eine einzigartige Klanglandschaft, die die Zuhörer auf eine musikalische Reise mitnimmt, während sie bekannte Rockstücke von Bands wie Queen neu interpretieren.

Levin Ripkens, 33 Jahre, ist Gitarrist und Sänger aus Kevelaer. Seit 15 Jahren ist er mit verschiedenen Projekten auf der Bühne unterwegs – von Reggae und afrikanischer Musik über Kinderprojekte und klassische Orchester bis hin zu Rock & Pop Bands und Jazz. Er studierte E-Gitarre und Popularmusik an der Musikhochschule in Münster

Paul Lammers, 23 Jahre, ist Organist und Komponist aus Kevelaer. Seit August 2022 ist er als zweiter Organist an der Marienbasilika zu Kevelaer angestellt. Den ersten Orgelunterricht bekam er im Alter von 14 Jahren bei Martin Narowski in Epe, St. Agatha. Sein Studium absolvierte Paul Lammers an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg.

Das Programm sieht u. a. vor: César Franck (1822 – 1890) Prelude, Fugue et Variation Prelude, arr. Christian Nelz John Powel (1963); How to Train Your Dragon, arr. Christian Nelz; John Williams (1932) Schindlers Liste, arr. Paul Lammers; Freddy Mercury, Queen (1946 – 1991) Bohemian Rhapsody; Andrew Lloyd Webber (1948) The Phantom of the Opera, arr. Christian Nelz.

Der Eintritt zum musikalischen Abend kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets unter www.wallfahrt-kevelaer.de oder https://shop.ticketpay.de/organizer/UHB5WXBK oder an der Abendkasse.