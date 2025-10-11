Pipes & Strings in der Basilika

Die beiden Kevelaerer Musiker sind bekannt für Crossover, das begeistert: Paul Lammers (Orgel) und Levin Ripkens (E-Gitarre) werden bei „Pipes & Strings“ am Freitag, 24. Oktober, 20 Uhr, in der Marienbasilika wieder ungewöhnlichen Klangzauber servieren: von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, „Die Moldau“ von Smetana und Brahms‘ „Ungarischer Tanz) über Filmmusik von John Williams (Star Wars) und Hans Zimmer (Time, aus Inception) bis zu Queen und Pink-Floyd: Orgelklang trifft Gitarrensound.

Orgel und E-Gitarre

In dieser Sonderveranstaltung im Rahmen der Reihe „Kultur am Kapellenplatz“ (Veranstalter ist der Orgelbauverein Kevelaer) begegnen sich zwei Klangwelten, die im Grunde unterschiedlicher nicht sein könnten – und doch wunderbar miteinander ins Spiel kommen und eine besondere Harmonie entfalten – die majestätische Seifert-Orgel und die expressive E-Gitarre.

Gemeinsam schaffen es die beiden Kevelaerer Lokalmatadoren Paul Lammers und Levin Ripkens, ein spannendes Wechselspiel zwischen sakraler Tiefe und moderner Klangästhetik zu schaffen – mal meditativ, mal rhythmisch pulsierend, mal ganz zart und leise, dann wieder mitreißend und kraftvoll.

Paul Lammers, 25, ist seit 2022 zweiter Organist an der Marienbasilika. Levin Ripkens, 35, ist Gitarrist und Sänger. Das Programm „Pipes & Strings“ reicht von eigenen Arrangements über improvisatorische Passagen bis hin zu Themen aus Klassik und Rock – verbunden durch die gemeinsame Suche nach Klangfarben und Emotionen, die beide Instrumente auf einzigartige Weise verbinden.

Erleben kann man das am Freitag, 24. Oktober, um 20 Uhr in der Marienbasilika Kevelaer. Karten bekommt man für 15 und zehn Euro, u. a. im Ladenlokal Jacobs am Kapellenplatz, im Ticketshop Kevelaer (www.kevelaer-marketing.de) oder: www.orgelbauverein-kevelaer.de.

Mehr Infos (auch zu weiteren Konzerten) unter www.kultur-am-kapelleplatz.de.