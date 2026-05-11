Pin Killer Competition sammelt 800 Euro für die Kerpenkate-Stiftung zu Gunsten Kevelaerer Kinder

Kegeln mit guter Resonanz

Die 11. Pin Killer Competition war erneut ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Keglerinnen, Kegler und Gäste in die Gaststätte “Zur Brücke” in Winnekendonk an. Schon ab 15 Uhr wurde mit viel Ehrgeiz und Teamgeist um die Platzierungen gespielt, während die Stimmung bis tief in die Nacht hinein festlich und gesellig blieb.

Sportlich setzte sich bei den Herren der „KC Projekt Promille“ durch, das Damenfinale gewann die PWG. Neben den Ergebnissen prägten vor allem die gute Atmosphäre, die Fotobox und die bewährte Bewirtung durch das Team der Gaststätte „Zur Brücke“ den Abend.

Spende für die Stiftung

Besonders wichtig ist in diesem Jahr der soziale Zweck der Veranstaltung: Durch die PKC kamen 800 Euro zusammen, die an die Kerpenkate-Stiftung gehen. Damit erhält die Stiftung zusätzliche Mittel für ihre Arbeit zugunsten von Kindern, Jugendlichen in Kevelaer, die unbürokratische Hilfe benötigen.

Die Kerpenkate-Stiftung verfolgt das Leitmotiv „Schwache stärken – Talente fördern“ und unterstützt unter anderem sozial benachteiligte junge Kevelaerer Menschen sowie Begabungen in Musik und Kunst. Die Hilfe im Jahr 2026 wird 1.400 Kinder und Jugendliche erreichen, denen Unterstützung über Projekte in Kindergärten, Schulen, Vereinen und Ferienfahrten sowie in Einzelmaßnahmen in Aussicht gestellt wurden.

Warum Spenden so wichtig sind

Gerade bei Stiftungen wie der Kerpenkate-Stiftung sind Spenden ein zentraler Baustein, weil sie dort helfen, wo öffentliche Mittel nicht ausreichen oder nicht greifen. Die Mittel ermöglichen Zuschüsse für Unterricht, Instrumente, Kunstmaterialien, Ferienmaßnahmen und weitere Angebote, die Teilhabe überhaupt erst möglich machen.

Spenden wirken dabei doppelt: Sie lindern akute Not und schaffen zugleich Chancen für Entwicklung, Bildung und Integration. Für Kevelaer bedeutet das konkret, dass Kinder und Jugendliche unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern gefördert werden können.

Gemeinschaft vor Ort

Dass eine Veranstaltung wie die Pin Killer Competition 800 Euro für diesen Zweck einbringt, zeigt den Wert lokaler Initiativen. Solche Erlöse sind nicht nur symbolisch, sondern helfen ganz praktisch, die Stiftungsarbeit zu verbreitern und mehr Projekte zu ermöglichen.

Die Organisatoren dürfen deshalb doppelt zufrieden sein: sportlich wegen der gelungenen Veranstaltung und gesellschaftlich wegen des Beitrags zur Unterstützung der Kerpenkate-Stiftung. Gerade im Sinne des Stiftungsmottos „Schwache stärken. Talente fördern“ wird deutlich, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement für die Region ist.

Informationen zur Stiftung

Wer sich über die Arbeit informieren und mehr über die Möglichkeiten zur Unterstützung und Kontaktaufnahme erfahren möchte, wird über die Internetseite www.kerpenkate-stiftung.de alles dazu finden.