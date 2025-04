Pilgerpforte der Basilika wird wieder geöffnet

Mit drei symbolischen Hammerschlägen und den in drei Sprachen, Deutsch, Lateinisch und Niederländisch, gesprochenen Worten „Öffnet die Tore eures Herzens, Christus, dem Erlöser“ öffnet Weihbischof Rolf Lohmann am Donnerstag, 1. Mai, unmittelbar vor dem um 10 Uhr beginnenden Pontifikalamt das Pilgerportal der Kevelaerer Marienbasilika.

Der Weihbischof für den Niederrhein aus Xanten eröffnet damit symbolisch die Wallfahrtszeit in der Marienstadt, die in diesem Jahr unter dem Leitgedanken „Pilger der Hoffnung“ stehen wird. Er übernimmt diese Aufgabe für Kardinal Reinhard Marx aus München, der eigentlich zu diesem Anlass Gast in der Marienstadt gewesen wäre. Der Tod von Papst Franziskus, sein Begräbnis und das anstehende Konklave binden den Kardinal in Rom.

„Wir freuen uns“, so Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten, „dass Weihbischof Lohmann uns zugesagt hat, den Feierlichkeiten vorzustehen!“

„Das Leitwort der Wallfahrt im Jahr 2025 ist zugleich auch das Motto des Heiligen Jahres“, so Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann. „So sind wir auch mit Rom besonders verbunden und nehmen alle Dinge auch in Kevelaer im Herzen mit ins Gebet bei der Trösterin der Betrübten.“

Nach der Öffnung des Pilgerportals wird in der großen Wallfahrtskirche das festliche Pontifikalamt gefeiert. Gemeinsam mit Weihbischof Rolf Lohmann werden Wallfahrtsrektor Domkapitular Stefan Dördelmann und weitere Seelsorger den feierlichen Gottesdienst zelebrieren. Chor und Orchester der Basilikamusik werden die Eucharistiefeier unter der Leitung von Chordirektor Dominik Giesen mit der „Kleinen Orgel-Solo-Messe“ von Joseph Haydn musikalisch gestalten.

Der erste Tag der Kevelaerer Wallfahrtszeit ist alljährlich auch der Pilgertag von zahlreichen Kolpingsfamilien aus ganz Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Am Nachmittag des 1. Mai wird um 15 Uhr die erste Pilgerandacht der neuen Wallfahrtszeit in der Basilika gefeiert.

Auch in der Wallfahrtszeit 2025 wird es in Kevelaer tägliche, von der Wallfahrtsleitung gestaltete Gottesdienste für alle Pilgergruppen geben, so zum Beispiel das feierliche Pilgeramt mit Predigt um 10 Uhr in der Basilika, die Pilgermesse um 11.30 Uhr in der Kerzenkapelle, die Pilgerandacht mit Predigt um 15 Uhr in der Basilika sowie das Marienlob um 18 Uhr in der Kerzenkapelle.

Pilgergruppen können nach Absprache mit der Wallfahrtsleitung auch künftig außerhalb dieser festen Zeiten eigene Gottesdienste in einer der Kevelaerer Kirchen feiern.

Nähere Informationen erteilt die Wallfahrtsleitung im Priesterhaus, Kapellenplatz 35, 47623 Kevelaer, Tel.: 02832/93380, Fax: 02832/9338111, E-Mail: info@wallfahrt-kevelaer.de.

Aktuelle Informationen rund um die Wallfahrt finden sich unter www.wallfahrt-kevelaer.de.