Pilgerleitertagung fand hybrid statt

Bereits im Januar musste eine Antwort gefunden werden auf die Frage: Findet die traditionelle Pilgerleitertagung in diesem Jahr wieder statt oder muss sie erneut aufgrund von Corona abgesagt werden? „Die Entscheidung fiel schwer, doch aufgrund der damaligen Lage war die Organisation und Durchführung nicht möglich“, berichtet Dr. Rainer Killich von der Wallfahrtsleitung. Deshalb haben sich die Verantwortlichen der Wallfahrtsleitung und des Kevelaer Marketing eine alternative Aktion für die treuen Pilgerleiter*innen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg einfallen lassen. So fand kürzlich ein besonders gestalteter Gottesdienst für die Pilgerleiter*innen statt.

Die einen reisten an, um persönlich teilzunehmen, die anderen verfolgten die Heilige Messe am Bildschirm, die nebst anschließenden Grußworten von Wallfahrtsrektor Gregor Kauling, Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing, live übertragen wurde. „Bestimmt ein berührendes Erlebnis, denn die Pilgerleitertagung ist fest verankert im Terminplan der meist ehrenamtlichen Pilgerleiter“, ist sich Verena Rohde sicher.

Im Anschluss nahmen die angereisten Pilgerleiter*innen die Gelegenheit wahr, in der Wallfahrtsleitung, der Tourist Information und der örtlichen Gastronomie und Hotellerie ihre Absprachen zu treffen. Dabei wurden sie mit einem „Kevelaer-Paket“ überrascht, das neben vielen Informationen und Broschüren auch den einen oder anderen Gutschein enthielt. „Pilgerleiter, die nicht nach Kevelaer reisen konnten, dürfen sich nun ebenfalls freuen. Denn in diesem Moment ist das ‚Kevelaer-Paket‘ auf dem Weg zu ihnen“, freut sich Andrea Kirk vom Kevelaer Marketing über den Frühlingsgruß aus der Wallfahrtsstadt.

Wallfahrtseröffnung am 1. Mai

Unter dem Motto „Himmel + Erde berühren“ wird am 1. Mai 2022 die diesjährige Wallfahrtssaison feierlich mit drei Hammerschlägen eröffnet. Ab diesem Moment steht das Hauptportal der Marienbasilika allen Pilger*innen und Kevelaerer*innen offen. Ab dann werden, so bleibt zu hoffen, die traditionellen und neuen Pilgergruppen ihren Weg erneut oder zum ersten Mal nach Kevelaer antreten – per Bus, Rad, Motorrad oder zu Fuß.