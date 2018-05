Den feierlichen Abschluss der Oktav in Luxemburg, beginnend mit einem Hochamt, einer feierlichen Prozession, in der das Gnadenbild durch die Stadt getragen wird, erlebten in Begleitung von Pastor Gregor Kauling und Prälat Richard Schulte Staade rund 70 Bürger aus Kevelaer. Auf der Hinfahrt besuchte die Pilgergruppe das urige Eifelstädtchen Bad Münstereifel. In der Glaciskapelle in Luxemburg, die auch auf dem Kevelaerer Gnadenbild zu sehen ist, folgte ein kurzes Marienlob. Auf der Rückfahrt feierten die Pilger am Grab des Heiligen Willibrord in Echternach (Foto) eine Messe, anschließend besuchte die Gruppe das NS-Dokumentationszentrum Burg Vogelsang. Mit einem gemeinsamen Abendessen endete die dreitägige Pilgerfahrt.